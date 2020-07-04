Задержанная замминистра науки не признаёт вину: «Я на это государство работаю, и думают, что я его обворовываю!»

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4 июля 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: тюрьма, pixabay.com

Специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин сообщил, что задержанная по подозрению в хищении бюджетных средств замминистра науки и высшего образования Марина Лукашевич не признает свою вину. Сейчас она находится в ИВС на Петровке, дом 38.

«Подозревают в казнокрадстве, как я понимаю. Я на это государство работаю, и думают, что я его обворовываю! Виновной себя, разумеется, не признаю», - высказала она.

Кроме того, Лукашевич пожаловалась, что почти сутки провела без еды. По ее словам, утром 3 июля ее доставили в ИВС, а потом в суд, в камеру ее вернули около 23.00, не предоставив ни обеда, ни ужина, ни сухого пайка. Она отметила, что потом у нее сломались наручники, которые снимали с помощью мыла.

При этом ОНК считает, что у чиновницы с соседкой по камере напряженные отношения, и администрация изолятора призвала их расселить, рассказал Клин.

Ранее сообщалось, что решение об аресте Лукашевич будет рассмотрено 6 июля.