6 июля будет рассмотрен вопрос об аресте замминистра науки и чиновника Россотрудничества

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4 июля 2020, 07:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: суд, pixabay.com

Тверской суд Москвы отложил рассмотрение ходатайства об аресте замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич и чиновника Россотрудничества Михаила Попова, подозреваемых в хищении бюджетных средств.

«Суд отложил рассмотрение на 6 июля», - уточнила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

По ее словам, следствие просит арестовать чиновников до 16 августа. Задержание произошло 3 июля.

Лукашевич и Попова подозреваются в хищении 40 миллионов рублей путем мошенничества при реализации контрактов с Минобранауки в 2016 году. При этом заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо не соответствующие условиям договоров, а принимал их сотрудник, занимавший на тот момент руководящую должность в министерстве.