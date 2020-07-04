6 июля будет рассмотрен вопрос об аресте замминистра науки и чиновника Россотрудничества
4 июля 2020, 07:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Тверской суд Москвы отложил рассмотрение ходатайства об аресте замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич и чиновника Россотрудничества Михаила Попова, подозреваемых в хищении бюджетных средств.
«Суд отложил рассмотрение на 6 июля», - уточнила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
По ее словам, следствие просит арестовать чиновников до 16 августа. Задержание произошло 3 июля.
Лукашевич и Попова подозреваются в хищении 40 миллионов рублей путем мошенничества при реализации контрактов с Минобранауки в 2016 году. При этом заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо не соответствующие условиям договоров, а принимал их сотрудник, занимавший на тот момент руководящую должность в министерстве.
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