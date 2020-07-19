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В Армении будут строить убежища в школах приграничных сел

, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Армении будут строить убежища в школах приграничных сел
Армения, Азербайджан, конфликт. Фото: topwar.ru

Во всех школах приграничных сел Армении будут построены бомбоубежища. Об этом сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян на брифинге в Иджеване.

Министр посетил приграничные общины Айгепар, Мовсес, Берд и Неркин Кармирахпюр и ознакомился с состоянием учебных учреждений после последних событий. "С 1 сентября, если мы решим возобновить очные занятия, в школах приграничных общин должны быть надежные убежища", - сказал он.

Арутюнян добавил, что директорам школ и руководителям органов местного самоуправления даны поручения по оборудованию убежищ в учебных заведениях. Он также сообщил, что в одной из приграничных общин противник нанес ущерб детскому саду, в связи с чем они обратились в ЮНЕСКО.

Путин поднял вопрос о ситуации на границе Азербайджана и Армении на заседании СовбезаМИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.

По последним данным, у армянской стороны четверо погибших. Азербайджан признает потери 13 человек (включая мирного жителя). В Армении был ранен также житель села Чинари.


НС

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