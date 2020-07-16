Армения опубликовала видео удара Азербайджана по армянскому селу

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16 июля 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

конфликт на границе, фото: voanews.com

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян обнародовала в Facebook фото- и видеокадры удара по армянскому селу Айгепар, находящемуся на границе с Азербайджаном.

"Сегодняшний удар азербайджанской стороны в направлении села Айгепар", - подписала Степанян видеозапись.

Представители пресс-служб военных ведомств Армении и Азербайджана сегодня сообщили о возобновлении столкновений на границе двух стран. Пресс-секретарь минобороны Армении Шуша Степанян информировала, что азербайджанские подразделения в 04.20 начали артиллерийский обстрел сел Айгепар и Мовсес, используя гаубицу Д-30.

Между тем минобороны Азербайджана также заявило о возобновлении боев в Товузском направлении границы с Арменией. "С утра 16 июля подразделения армянских ВС предприняли еще одну попытку атаковать наши позиции в Товузском районе азербайджано-армянской границы. В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов. Никто не пострадал среди гражданского населения", - заявил глава пресс-службы минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

Вчера Азербайджан обнародовал видео атаки на уничтоженный полевой пункт армии Армении.