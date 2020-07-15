Видео, как в Ереване протестующие облили борщом украинское посольство

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15 июля 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]

борщ, фото: pixabay.com

Члены молодежного союза "Дащнакцутюн", которые протестуют против заявления МИД Украины по ситуации на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание украинского посольства в Ереване.

Ранее на сайте МИД Украины был опубликован материал, в котором сообщалось о том, что Киев поддерживает политическое урегулирование ситуации, основываясь на соблюдении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его признанных на международном уровне границах.

Представитель молодежного союза Гор Саркисян указал, что украинская сторона выступила с односторонним заявлением, которое направлено на обострение конфликта в регионе. "Причины понятны, за этим стоят большие деньги, различные мотивы, но это нас не интересует, мы пришли вернуть вам сваренный вами борщ. Съешьте его и замолчите", - сказал он. После этого заявления в сторону здания посольства полетели контейнеры с борщом.

Ранее украинский посол Иван Кулеба был вызван в Министерство иностранных дел Армении после заявления внешнеполитического ведомства Украины и был принят замглавы МИД Шаваршем Кочаряном.