Видео, как в Ереване протестующие облили борщом украинское посольство

Члены молодежного союза "Дащнакцутюн", которые протестуют против заявления МИД Украины по ситуации на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание украинского посольства в Ереване.
Ранее на сайте МИД Украины был опубликован материал, в котором сообщалось о том, что Киев поддерживает политическое урегулирование ситуации, основываясь на соблюдении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его признанных на международном уровне границах.
Представитель молодежного союза Гор Саркисян указал, что украинская сторона выступила с односторонним заявлением, которое направлено на обострение конфликта в регионе. "Причины понятны, за этим стоят большие деньги, различные мотивы, но это нас не интересует, мы пришли вернуть вам сваренный вами борщ. Съешьте его и замолчите", - сказал он. После этого заявления в сторону здания посольства полетели контейнеры с борщом.
Ранее украинский посол Иван Кулеба был вызван в Министерство иностранных дел Армении после заявления внешнеполитического ведомства Украины и был принят замглавы МИД Шаваршем Кочаряном.