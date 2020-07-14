Посла Украины вызвали в МИД Армении

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14 июля 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

МИД Армении, фото: vestikavkaza.ru

Украинский посол Иван Кулеба вызван в Министерство иностранных дел Армении после заявления внешнеполитического ведомства Украины и был принят замглавы МИД Шаваршем Кочаряном .

Вчера МИД Украины выразил обеспокоенность из-за обострения на армяно-азербайджанской границе, украинская сторона выступила "за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ".

В ходе встречи Кулебу проинформировали "о начатых азербайджанскими вооруженными силами с 12-го июля нарушениях режима прекращения огня в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, о последовательном целенаправленном обстреле гражданской инфраструктуры и мирного населения, а также о ситуации, созданной в результате агрессивных действий Азербайджана"», – говорится в сообщении армянского МИД.

Ранее глава Национального собрания Армении Арарат Мирзоян направил письма главам законодательных органов стран-членов Парламентской ассамблеи ОДКБ в связи с военными действиями Азербайджана на границе.