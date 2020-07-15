Путин и Меркель провели телефонный разговор

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15 июля 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Ангела Меркель, Keuenhof, Rainer/Keystone Press Agency

В среду, 15 июля, стало известно, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор. Соответствующую информацию предоставили сегодня в кабмине Германии.

В беседе Путин и Меркель обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию с оружейным эмбарго в отношении Ирана, а также Ливию.

Ранее сегодня сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения между странами и дали поручения ведомствам приступить к переговорам на данную тему.