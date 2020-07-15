Эксперт: США проводят политику долгосрочного системного сдерживания против Китая

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15 июля 2020, 09:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

США-Китай. Фото: pixabay.com

США могут надорваться, если будут бороться с Китаем как когда-то с СССР. Так считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, раньше Китай воспринимался ими не как проблема, а как «сборочный цех», и КНР была выгодна американской элите.

«Теперь он рассматривается как угроза не только администрацией Трампа. Поэтому в отношении Китая, как и в отношении России, действует политика долгосрочного системного сдерживания», – говорит эксперт.

Блохин отметил, что сейчас китайская экономика более эффективна, и темпы роста ее давно опережают темпы роста американской. Поэтому от этого так называемого «сдерживания» могут надорваться как раз сами США и их союзники.

Он также считает, чтобы расшатывать Китай любыми способами, будут создавать новые военные базы по границам КНР и вносить смуту во внутрикитайскую политику, используя фактор Гонконга, Тибета, Синьцзян-Уйгурского автономного региона или Тайваня.