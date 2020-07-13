Депутат краснодарской гордумы Владимир Марянян: «Надо просто любить людей»

Аргументы Недели → Политика 13+

13 июля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Владимир Марянян

На страницах интернет-издания «Югополис» вышла авторская колонка главного редактора Андрея Арендаренко. Он публикует интервью, с депутатом Владимиром Маряняном, который уже трижды избирался в городской парламент и работает почти пятнадцать лет для жителей округа №35.

Парламентарий рассказал как о своём пути из медицины в политику, так и об особенностях работы в статусе народного избранника. Приводим ниже текст этого интервью полностью.

— Владимир Александрович, время само выбирает вопрос, с которого хотелось бы начать наш разговор. Вы двадцать восемь лет были главврачом городской поликлиники №10 и как медик с таким гигантским опытом наиболее осведомлены о ситуации с COVID-19. Во время карантина на территории вашего избирательного округа действовали мобильные бригады помощи, которые были организованы по вашей инициативе. Насколько актуальна была эта помощь и на ком в первую очередь делался акцент?

— Мы организовали шесть мобильных бригад из добровольцев, которые ездили по адресам наиболее нуждающихся жителей округа и оказывали им посильную помощь продуктами, товарами первой необходимости и лекарствами. Более трехсот человек получили поддержку. Никакой заслуги в этом не вижу, потому что в такой сложной, невиданной прежде ситуации желание помочь ближнему, по-моему, совершенно нормальная реакция.

Что касается положения дел в связи с распространением коронавирусной инфекции в целом, то, на мой взгляд, меры, которые были приняты на уровне руководства страны, края, города, абсолютно адекватны. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что они оказались эффективными. Стоит понимать, что подобного бедствия не было в новой истории. Весь мир столкнулся с эпидемией, и, по большому счету, как действовать при таком масштабе беды, мы знали теоретически. Уверен, что введение карантина было единственно верным выходом и, благодаря этим мерам, распространение инфекции удалось существенно затормозить. Скорость принятия правильных решений в нашем случае прямо пропорциональна количеству спасенных человеческих жизней.

— В годовщину 75-летия Великой Победы нельзя обойти стороной вопрос о ветеранах. Сколько их проживает на территории округа и как складываются взаимоотношения с ветеранскими организациями?

— Каждого знаю лично и, без всякого преувеличения, считаю их членами своей семьи. Это родные люди. Пять лет назад у нас в округе проживали более ста ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодняшний момент осталось тридцать. Они уходят, и никто, к сожалению, не может остановить это процесс. Тем ценнее каждое их слово, воспоминание, просьба. Хотя, как правило, просят ветераны не для себя, а для других. Часто от них можно услышать: да у меня всё есть, а вот многодетной соседке хотелось бы помочь. Это люди особого склада: сильные, великодушные, скромные.

Хочу заметить, что для ветеранов в нашей стране делается всё возможное. Такое отношение к людям, прошедшим войну, редко где встретишь. И в этом я вижу главное средство для сохранения истории, противодействия ее фальсификации и формирования объективного взгляда на события Великой Отечественной войны у молодежи. Один разговор с ветераном способен изменить восприятие человека. Живое общение с живыми легендами — вот что делает людей настоящими патриотами.

— Тема патриотизма на протяжении последних лет широко обсуждается и имеет как сторонников, так и противников. Вы как для себя формулируете понятие патриотизма?

— Очень просто: если человек что-то безвозмездно делает для других, он патриот. Одно благое дело характеризует куда нагляднее тысячи громких лозунгов. Приведу пример: за пять лет мы провели тридцать пять субботников по наведению порядка в нашем городе. Участие в них приняли сотни жителей, и каждого я с полным правом называю патриотом. Так, на уборку части Всесвятского городского кладбища, которую мы организовали вместе с армянским культурным центром, пришли триста человек. Взяли в руки лопаты, грабли, топоры и совершенно бесплатно с полной отдачей сил поработали. А потом мы вместе посмотрели на результат своих трудов и получили удовольствие от того, что сделали доброе дело. Для патриота только это и является наградой.

Я убежден: любой человек стремится к хорошему и готов сам участвовать в его создании. Надо просто раскрыть в человеке положительные стороны натуры, которые в повседневной жизни отодвинуты вглубь сознания сиюминутными проблемами, заботами, непрекращающимся стрессом. Я много раз бывал свидетелем того, как человек преображался, когда чувствовал себя нужным другим. Наверное, одна из самых сложных задач депутата заключается в том, чтобы включить в активную социальную жизнь как можно больше людей.

Избранный трижды

— Наиболее остро дефицит внимания испытывают люди, которые в силу проблем со здоровьем не свободны в передвижении и общении,— инвалиды. Что сделано для людей с ограниченными возможностями на территории округа? Каким образом осуществляется взаимодействие с общественными организациями инвалидов?

— Самый эффективный способ коммуникации в данном вопросе — постоянный контакт с активной частью этой категории людей. Звеньевые из организации инвалидов Центрального округа Краснодара, инвалидов-колясочников «Дом» и других обществ, как никто, знают ситуацию. Можно сказать, что они живут проблемами людей с ограниченными возможностями и в курсе событий по каждому человеку. Естественно, этим не ограничиваются точки взаимодействия. Часто я сам или мои помощники, которые, кстати, работают очень много и эффективно, встречаемся с инвалидами, общаемся, стараемся помочь при необходимости.

Что касается создания безбарьерной среды, до финала еще далеко. Конечно, то, что было в начале моего депутатства и сейчас,— это небо и земля. Например, все социальные объекты в Краснодаре уже отвечают требованиям доступной среды. Также существенный сдвиг в положительную сторону произошел после того, как на городском и региональном уровне был взят курс на комплексную застройку. Новые жилые массивы изначально возводятся по нормам безбарьерной среды. Однако в старом фонде, и особенно в частном секторе, которого немало на территории избирательного округа, ситуация меняется не так быстро, как хотелось бы. Для этого существует масса объективных причин: необходимость гигантских вложений в реконструкцию, правовые аспекты, не позволяющие вкладывать бюджетные деньги в благоустройство частных территорий и многое другое. В то же время в рамках своих полномочий и возможностей мы делам всё возможное для облегчения жизни инвалидов.

— За время вашего депутатства в округе сильно активизировалась работа по развитию массового спорта. Благодаря чему удалось этого достичь?

— Как врач могу сказать: спорт — это жизнь. Сам я активно занимаюсь волейболом, и наша команда «Динамо» в этом году стала чемпионом России среди спортсменов в возрастной категории «семьдесят плюс». Поэтому я считаю, что надо сделать всё, чтобы каждый желающий имел возможность поддерживать свою физическую форму. Государственные программы дали возможность активно строить спортивные площадки, и я всегда с большим чувством отмечаю, что они не пустуют. Притом не только подростки и юноши занимаются на тренажерах. Всё больше людей старшего возраста увлекаются физкультурой. Отдельно хочу отметить спортивный праздник «Возраст спорту не помеха» для пенсионеров, ветеранов, инвалидов и других жителей округа. Уже три года мы проводим это мероприятие, и многие участники считают его чем-то схожим с регулярным чемпионатом. Когда мы в первый раз организовывали эти соревнования, и предположить не могли, что найдем такой отклик у людей. Очень надеюсь, что данная традиция продолжится и выйдет на городской уровень.

— Какими достижениями вы еще гордитесь?

— Гордость — это не про меня. Скорее радость от хорошо сделанной работы. Таких поводов достаточно. Но одно дело выбивается из общего ряда. Это битва за Чистяковскую рощу.

Сейчас уже далеко не все помнят о событиях пятнадцатилетней давности. Тогда я только пришел сюда депутатом и сразу попал, можно сказать, в активные боевые действия. Территория Чистяковской рощи была в ужасном состоянии. Но самое страшное заключалось в том, что в ней собирались построить многоэтажные жилые комплексы. Если бы не активность жителей, которые буквально грудью встали на защиту парка, сейчас тут был бы микрорайон, а не тенистые аллеи. Но парк отстояли, и сегодня в нем звучит детский смех и поют птицы. Это, наверное, одно из самых знаковых достижений.

Очень люблю гулять по скверу перед Первомайским судом. Трудно передать, сколько пришлось решить проблем, чтобы этот участок включили в федеральную программу «Комфортная городская среда», и сейчас, когда я вижу ту красоту, которую представляет собой этот уютный уголок парка, сам не верю фотографиям, сделанным до ремонта: разруха и упадок. Но всё получилось.

— В чем состоит главный секрет эффективной работы депутата?

— В жизни всякое бывает. Нередко сталкиваешься с агрессией, недовольством, но надо понимать, что это форма проявления обеспокоенности человека. Он переживает, что его проблема не решается, и поэтому порой не может сдержать эмоции. Но ведь это не значит, что он плохой человек. Скорее, даже наоборот, потому что ему не всё равно. И надо сделать всё возможное для решения. А силы на все можно черпать только из одного источника: надо просто любить людей. Мне это легко. Я же врач.