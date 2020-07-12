В Кремле объяснили, почему Путин не сразу увольняет чиновников
12 июля 2020, 19:40[ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что кадровая политика Владимира Путина построена на последовательности и призвана организовать работу таким образом, чтобы вся система была единым механизмом.
«И мы также с вами неоднократно слышали ответы Путина на вопрос: почему вы не увольняете этого, того, пятого, десятого. Когда он отвечает, что уволить человека легче всего, но сложнее всего организовать работу так, чтобы все работали, как слаженный механизм», - высказал он в интервью на канале «Россия 1».
Ранее Путин признался, обращает ли он внимание на резкую критику и негативные высказывания в свой адрес.
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