Песков высказался об отношениях России и США: «Из рук вон плохо»
12 июля 2020, 14:58[ «Аргументы Недели» ]
Российско-американские отношения находятся на самой низкой точке, "состояние из рук вон плохое", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
"Состояние из рук вон плохое - и в двухстороннем плане, и в плане ответственности наших двух стран за многосторонние дела, в первую очередь - по теме контроля над вооружениями и стратегической стабильности", - сказал Песков.
По его словам, "робкие контакты" среди экспертов не приближают страны к пониманию ответственности в плане сохранения каких-либо действующих документов. речь идет прежде всего о ДСНВ. "Ни одна из других стран, в том числе и Китай, кстати, который американцы очень настойчиво пытаются пригласить к этим переговорам, не может сравниться по объему своего арсенала ни с Америкой, ни с нами", - заключил представитель Кремля.
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