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Путин рассказал, из-за чего испортились отношения между Россией и Украиной

, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин рассказал, из-за чего испортились отношения между Россией и Украиной
Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент Владимир Путин рассказал, из-за чего, по его мнению, ухудшились отношения между Россией и Украиной, а также предположил, когда ситуация нормализуется.

По мнению главы государства, ухудшение в отношениях России и Украины произошло не из-за Крыма. Он напомнил, что сначала в Киеве сменилась власть, а уже после этого крымчане приняли решение отделиться. «С этого момента, наши взгляды и пути с руководством Украины, они стали диаметрально противоположными, с этого момента мы с ними разошлись… Так что то, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом, в принципе, не связано», - считает Путин.

Также он добавил, что в отношениях между странами «вот эта пена, она рано или поздно когда-нибудь схлынет».

АБ

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