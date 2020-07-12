Путин рассказал, из-за чего испортились отношения между Россией и Украиной
12 июля 2020, 14:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Владимир Путин рассказал, из-за чего, по его мнению, ухудшились отношения между Россией и Украиной, а также предположил, когда ситуация нормализуется.
По мнению главы государства, ухудшение в отношениях России и Украины произошло не из-за Крыма. Он напомнил, что сначала в Киеве сменилась власть, а уже после этого крымчане приняли решение отделиться. «С этого момента, наши взгляды и пути с руководством Украины, они стали диаметрально противоположными, с этого момента мы с ними разошлись… Так что то, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом, в принципе, не связано», - считает Путин.
Также он добавил, что в отношениях между странами «вот эта пена, она рано или поздно когда-нибудь схлынет».
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