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Власти Украины настаивают на проведении в ближайшие месяцы саммита «нормандской четверки»

, 19:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Власти Украины настаивают на проведении в ближайшие месяцы саммита «нормандской четверки»
саммит "нормандской четверки", Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

Вечером в пятницу стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак настаивает на встрече лидеров "нормандской четверки" в Берлине, причем она должна состояться как можно скорее.

Ермак подчеркнул, что саммит "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия, Украина) должен пройти уже в ближайшие месяцы.

Однако, по словам главы офиса украинского президента, для проведения данной встречи должны быть соблюдены все договоренности сторон. Он добавил, что в первую очередь это касается вопросов безопасности.

ЕТ

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