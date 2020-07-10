Власти Украины настаивают на проведении в ближайшие месяцы саммита «нормандской четверки»
10 июля 2020, 19:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Вечером в пятницу стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак настаивает на встрече лидеров "нормандской четверки" в Берлине, причем она должна состояться как можно скорее.
Ермак подчеркнул, что саммит "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия, Украина) должен пройти уже в ближайшие месяцы.
Однако, по словам главы офиса украинского президента, для проведения данной встречи должны быть соблюдены все договоренности сторон. Он добавил, что в первую очередь это касается вопросов безопасности.
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