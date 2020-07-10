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Пушков предложил не пускать некоторых артистов в РФ: «Делают деньги в России, а затем поливают нас грязью»

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков предложил не пускать некоторых артистов в РФ: «Делают деньги в России, а затем поливают нас грязью»
фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в отношении зарубежных артистов наравне с политиками надо вводить ограничения на въезд в Россию.

«У нас введены меры против ряда зарубежных политиков, выступающих с враждебных позиций против нашей страны. Им запрещен въезд в Россию. Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью», - высказал он.

При этом сенатор отметил, что имеет в виду всех знаменитостей, а не только отечественных, которые эмигрировали за рубеж и критикуют оттуда Россию, как ранее преподнесли в некоторых СМИ.

БА
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