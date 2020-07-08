Захарова отреагировала на слухи о ее назначении послом в другой стране
8 июля 2020, 11:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слухи о том, что ее могут назначить послом в одном из иностранных государств.
Захарова заявила, что эта выдумка. По ее словам, у нее нет времени даже читать подобные слухи, обычно о них она узнает через друзей и родных. «Я сколько себя помню, все время мне приходилось что-то такое про себя опровергать. Просто раньше не было слова "фейк", исходили из вашего же понятия – слухи. Потом все это превратилось в фейки, дезинформацию и так далее. Кто-то это делает, кому-то это интересно, кто-то в это все играет», - сказала дипломат.
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