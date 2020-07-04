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Сергей Цеков: Крым не нуждается в признании Турцией

, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Цеков: Крым не нуждается в признании Турцией
Сергей Цеков, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков объяснил, почему Крым не нуждается в признании своего российского статуса со стороны Турции.

Как отметил сенатор, удивления заявление главы МИД Турции не вызывает. Жителей Крыма не волнует и не интересует признание других стран. "Для Крыма самое главное признание – это признание и поддержка России", - подчеркнул Цеков.

То, что Крым - часть РФ, является свершившимся историческим фактом, с которым надо считаться, отметил Цеков. Когда-то мир вынужден будет это признать.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анталии на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в очередной раз отметил, что у Турции принципиальная позиция по отношению к статусу Крыма, она никогда не признает Крым российским.

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НС

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