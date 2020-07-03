Зюганова возмутил рост тарифов ЖКХ

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3 июля 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Геннадий Зюганов. Фото: соцсети

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов возмутился повышением тарифов на ЖКХ в России. С 1 июля в стране стоимость ЖКХ в среднем выросла на 4%, при этом точные цифры отличаются в зависимости от региона.

Зюганов раскритиковал повышение стоимости услуг ЖКХ на фоне пандемии коронавирусной инфекции, в то время, когда многие россияне испытывают сложное материальное положение.

«И это несмотря на то, что у граждан наблюдается повальное снижение доходов. Но до тех пор пока у нас экономическая политика будет вестись по либерально-рыночным лекалам, ситуация будет только ухудшаться. И никакие косметические „поправки“ не помогут!» - заявил политик.