В России рост тарифов ЖКХ превысит показатели инфляции

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2 июля 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Фото: соцсети

Тарифы ЖКХ в России будут расти с опережением показателей инфляции. Плата за коммунальные услуги выросла с 1 июля в среднем по стране на 4% при текущих показателях инфляции, согласно данным Росстата, на уровне 3%. В отдельных регионах рост будет еще выше.

Самый низкий рост стоимости коммунальных услуг запланирован в Ненецком автономном округе - 2,4%, самый высокий - в Чечне, там он составит 6,5%. По данным Института проблем естественных монополий, плата населения крупнейших городов России за жилищно-коммунальные услуги во втором полугодии 2020 года повысится до 7%. В то же время, как сообщило РИА Новости, средневзвешенный тариф на коммунальные услуги в 2020 году индексируется на 4,1%.

Ранее в ФАС заверяли, что тарифы на услуги ЖКХ будут расти в 2020 году ниже значений инфляции. По факту мы видим совсем другое.

В марте объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги в России достигал почти 1,3 трлн руб., из них долги населения составили 570 млрд руб. Правительству РФ из-за пандемии пришлось даже утвердить до конца 2020 года отмену пени за неуплату за услуги ЖКХ. Тем временем, по данным исследования банка «ФК Открытие», россияне снизили расходы на жилищно-коммунальные услуги в мае третий месяц подряд - средний чек оплаты снизился на 2% по сравнению с апрелем, за апрель - на 10%, в марте средний чек уменьшился на 4%.

По словам депутата Госдумы Михаила Щапова, сохранение такого роста тарифов ЖКХ, несмотря на пандемию, выглядит как стремление властей дать естественным монополиям возможность собрать с населения больше денег, для того чтобы пополнить оборотные средства, которые снизились из-за режима самоизоляции.

«Ситуация, когда у всех доходы снижаются, а монополии все равно повышают тарифы, еще больше загонит людей в нищету, а предприятия - в предбанкротное состояние», - заключил Щапов.