Поправки Конституции выстроили баланс политических сил в Приморье

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2 июля 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели. Владивосток», Сергей Семенов ] Источник: Восток-Медиа

Поправки в Конституцию признают русский язык государствообразующим

Каждая из поправок затрагивает важные принципы не только для всего государства, но и для каждого человека, оценивает предложенный пакет корректировок политолог Олег Матвейчев. Главная их задача — закрепить все те достижения, которые появились за последнее время.

«Поправки позволяют защитить те позитивные изменения, которые происходят последние годы в обществе от возможных посягательств. Как бы не менялся строй, и кто бы не пришёл в дальнейшем к власти, предположить, что кто-то согласиться проголосовать за то, чтобы лишиться части страны, чтобы чиновники имели двойное гражданство невероятно сложно», — считает Олег Матвейчев.

В том, что вокруг голосования по поправкам сформирован своеобразный политический консенсус, согласен и политолог Сергей Гребенюк. По его мнению, изменение Конституции изначально позиционировалось как некий надпартийный проект, а к разработке итогового пакета поправок администраторами политический процессов удалось привлечь практически все основные российские партии.

«В ходе работы над поправками, вероятно, вполне сознательно привлекалась не только «Единая Россия», но и другие партии. Причём большинство их предложений в том или ином виде были учтены в поправках. Например, от «Российской партии пенсионеров» внесены поправки по индексациям пенсии, по воспитанию уважительного отношения к старшему поколению, ЛДПР делала ставку на защиту экологии и суверенитет», - отметил Сергей Гребенюк.

В нашем крае практически все политические силы публично выступают за необходимость голосования по поправкам. Это позволяет продемонстрировать избирателю массовую поддержу поправок по всем фронтам.

Анализ информационного пространства края позволяет выделить те моменты, на которые представители различных партий сделали акценты. Так, лидер ЛДПР в Приморье Андрей Андрейченко, говоря о правильности заданных трендов и важности соблюдения экологических требований, подчеркивает, что, в конечном счёте, корректировки станут проверкой эффективности работы власти и общественников на местах. Лидер краевого отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Юлия Толмачева отметила важность корректировки статьи 75, где речь идёт о пенсионном обеспечении.

«Для нас важно, что предусматривается возможность формирование оптимального содержания статьи. Это значит, что партия имеет полное право добиваться значительного улучшения действующего пенсионного законодательства! А самое оптимальное — это разработка социального или Пенсионного кодекса, в котором всё будет учтено, и в котором не будет дублирований и противоречий. То есть, того, что есть сейчас во множестве нормативных документов, утверждённых различными ведомствами», — отметила Юлия Толмачева.

Приморские эсеры тоже выдержали тенденцию к объединению, обозначив приоритеты для своей партии. Выбор не оригинален, но важен: индексация пенсий. Единственная партия, которая пока старается выдержать отличную от коллег линию — КПРФ. Пока последователи марксистко-ленинской идеологии, выдерживая партийную дисциплину, голосовать «за» не готовы. Однако ещё зимой 2020 года один из руководителей коммунистов Приморья говорил о том, что Основной закон страны устарел и требует модернизации. Как отмечают эксперты, та позиция, которую сейчас заняли коммунисты, это стремление набрать определённые очки перед следующим избирательным циклом.

«Давайте посмотрим на ту риторику, которую сейчас применяет КПРФ, которая на федеральном уровне становится выразителем совершенно чуждых ей ранее идей. Фактически, партия ставит под сомнение необходимость блока социальных гарантий населению, которые вводят в Конституцию», — отмечает политолог Андрей Кудисов.

Между тем, именно эти поправки рассчитаны на старшее поколение – ядерный электорат КПРФ. То есть, партия в данном случае должна выступать за отстаивание прав жителей страны этой возрастной группы. Однако соблюдение внутрипартийных договоренностей может стоит КПРФ поддержки избирателей.

«Коммунисты всегда устраивают расторговку по-максимуму и сейчас это важно Зюганову как никогда. Именно поэтому они замахнулись не только на федеральную повестку, но и локально пытаются влиять. Например, в

Иркутской области вновь активизировался бывший губернатор Левченко, который заявил о намерении участвовать в губернаторских выборах. В Приморье же подобные договорённости, ввиду адекватности руководства местных отделений, останутся на уровне кулуаров. Поэтому вряд ли стоит ожидать волны протеста или провокационных заявлений в период подготовки к голосованию за поправки в Конституцию», — отметил эксперт.