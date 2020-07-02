Избирком Челябинской области обработал все протоколы по голосованию

Аргументы Недели → Политика

2 июля 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Согласно предварительным данным, явка на избирательные участки составила 69,54%. Как сообщил председатель Избирательной комиссии Сергей Обертас. За поправки проголосовало 72,81% южноуральцев, против — 27% граждан.

По словам Сергея Обертаса, за шесть дней голосования поступило 662 обращения. Как правило, они носили информационно-консультационный характер. Небольшие недочеты были исправлены.

Напомним, ход голосования контролировало 8700 общественных наблюдателей.

«Представители тридцати пяти общественных организаций и политических партий присутствовали на участках для голосования и в составе мобильных групп, — говорит Олег Цепкин, сенатор от Челябинской области. — Я беседовал и с представителями Общественной палаты, и с наблюдателями, у меня сложилось устойчивое мнение, что в Челябинской области была очень четко организована работа по общественным наблюдателям, существенных замечаний нигде не выявлено. А замечания, которые оказались фейковыми, мы все равно проверили».

«Я благодарю всех, кто пришел. Наша область твердо проголосовала за принятие поправок, и, таким образом, регион внес важную лепту в принятие этого решения в целом по стране», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.