Бывший глава МИД Италии перечислил основные поправки в Конституцию РФ
2 июля 2020, 11:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Бывший глава Министерства иностранных дел Италии Франко Фраттини перечислил поправки в Конституцию РФ, которые, на его взгляд, являются самыми важными.
Фраттини отметил поправку, указывающую на многонациональность государства. По его словам, Россия имеет много вероисповеданий и традиций, а также разнообразный культурный опыт, однако жители едины под флагом страны.
Также итальянец выделил упоминание веры и Бога в Конституции. Он признался, что и сам предлагал сделать подобное в Конституции ЕС, однако не все страны поддержали его предложение. Еще к числу важных поправок Фраттини отнес роль государства в сфере защиты женщин и детей.
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