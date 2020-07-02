Бывший глава МИД Италии перечислил основные поправки в Конституцию РФ

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2 июля 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Флаг России. Фото: pixabay.com

Бывший глава Министерства иностранных дел Италии Франко Фраттини перечислил поправки в Конституцию РФ, которые, на его взгляд, являются самыми важными.

Фраттини отметил поправку, указывающую на многонациональность государства. По его словам, Россия имеет много вероисповеданий и традиций, а также разнообразный культурный опыт, однако жители едины под флагом страны.

Также итальянец выделил упоминание веры и Бога в Конституции. Он признался, что и сам предлагал сделать подобное в Конституции ЕС, однако не все страны поддержали его предложение. Еще к числу важных поправок Фраттини отнес роль государства в сфере защиты женщин и детей.