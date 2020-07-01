Известны предварительные итоги голосования в Челябинской области

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1 июля 2020, 21:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

По данным избирательной комиссии региона, в 22 часа 30 минут 1 июля обработано 21,48 % участков для голосования. За поправки в Конституцию высказались 71,35% южноуральцев, против — 27,65 %.

«Процедура подсчета голосов будет идти достаточно продолжительное время, — рассказал Сергей Обертас, председатель Избирательной комиссии Челябинской области. — Пока данные только накапливаются в участковых избирательных комиссиях, принимаются решения, потом протоколируется все, протоколы будут перемещаться в Центральную избирательную комиссию. В территориальных комиссиях существуют группы контроля, которые будут сначала физически сверять данные, потом, используя QR-код, вносить эти данные в государственную автоматическую систему «Выборы». Автоматическая система это еще раз перепроверит, только потом результаты будут опубликованы».