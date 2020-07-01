Известны предварительные итоги голосования в Челябинской области
1 июля 2020, 21:53[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
По данным избирательной комиссии региона, в 22 часа 30 минут 1 июля обработано 21,48 % участков для голосования. За поправки в Конституцию высказались 71,35% южноуральцев, против — 27,65 %.
«Процедура подсчета голосов будет идти достаточно продолжительное время, — рассказал Сергей Обертас, председатель Избирательной комиссии Челябинской области. — Пока данные только накапливаются в участковых избирательных комиссиях, принимаются решения, потом протоколируется все, протоколы будут перемещаться в Центральную избирательную комиссию. В территориальных комиссиях существуют группы контроля, которые будут сначала физически сверять данные, потом, используя QR-код, вносить эти данные в государственную автоматическую систему «Выборы». Автоматическая система это еще раз перепроверит, только потом результаты будут опубликованы».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.