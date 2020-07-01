Политолог предрек раскол НАТО из-за российских С-400

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1 июля 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: ЗРК С-400"Триумф", сайт Минобороны РФ

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин считает, что противоречия между Соединёнными Штатами и Турцией на тему закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 приведёт к серьёзному расколу в НАТО.

Андрей Кошкин отметил, что конфликт между США И Турцией заключается в том, что Анкара приобретает у России оружие, произведённое для вооружения государства, «против которого НАТО выстраивают все свои системы».

«Это ведёт к очень серьёзному расколу: всё-таки Турция является одним из самых мощных в военном плане государств альянса», - высказал он RT.

При этом, комментируя решение сенатора Джона Тьюна купить С-400 у Турции, он отметил, что оно рассчитано на быстрое урегулирование конфликта, но принятие документа не изменит «привлекательности С-400», а «в НАТО по-прежнему не будет согласия». По его мнению, Анкара откажется продавать ЗРК, чтобы не испортить свою репутацию и отношения с Москвой.

«Все увидят, что она отступает от своих слов, нарушает военно-технические договорённости», - пояснил он.

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