На Южном Урале открылись участки для голосования по Конституции

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1 июля 2020, 07:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Жители Челябинской области смогут проголосовать с 8.00 до 20.00.

1 июля — основной день для всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В Челябинской области открылось 2304 участка, которые начали свою работу с 8.00, некоторые участки — с 6.00 (в том числе на предприятиях).

Как сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Челябинской области, на участках работает 8672 общественных наблюдателя.



Как сообщали «Аргументы недели», на участках предусмотрены строгие меры безопасности. Здесь измеряют температуру, выдают средства защиты — маски, перчатки, одноразовые ручки.

Узнать, где располагается ваш участок для голосования, можно в разделе «Цифровые сервисы» на сайте ЦИК РФ либо на портале госуслуг.



Также можно обратиться в информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному номеру 8-800-200-00-20 или в избирком Челябинской области по телефонам: 8-351-265-78-70, 8-351-265-22-14.