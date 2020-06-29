В МИД Украины призвали готовиться к военному наступлению России
29 июня 2020, 16:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Заместитель главы МИД Украины Василий Бондар заявил, что Россия может начать военное наступление на территорию Украины с Кавказа. Украине надо ментально быть готовой к этому.
Многие эксперты и аналитики считают возможным, что российские военные учения "Кавказ 2020" могут перерасти в наступательную операцию, отметил Бондар. По его словам, "в НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе". "Поэтому нам надо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей", - сказал замглавы украинского МИДа.
Ранее сообщалось, что киевский аналитик спрогнозировал "неизбежную" войну между Украиной и Россией.
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