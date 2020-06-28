Наблюдатели опровергли фейк о голосовании «мертвых душ» в Озерске и Снежинске

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28 июня 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В соцсетях появились сообщения о том, что якобы ушедшим из жизни людям присылают письма, подтверждающие их участие во всероссийском голосовании. Проверка показала, что такие истории не имеют отношения к действительности.

В общественной палате Челябинской области отметили, что сигнал о «мертвых душах» не подтвердился — это показала специальная проверка.

«Рассылка не имеет отношения к членам УИКов, граждан, ушедших из жизни в списках проголосовавших нет, — сообщается в комментарии. — Рассылку осуществляло градообразующее предприятие как систему получения сувениров к 75-летию атомной отрасли России. Предприятию указали на некорректность списков».