Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылись для россиян в Израиле в Хайфе и Тель-Авиве
28 июня 2020, 09:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылись для россиян в Израиле в двух городах - в Хайфе и Тель-Авиве. Голосование проходит в Тель-Авиве в консульском отделе посольства России и в Хайфе в генеральном консульстве РФ.
Граждане РФ, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Израиля, могут проголосовать с 8.00 до 20.00 (время в Израиле сейчас совпадает с московским). На входе на участок голосующим измеряют температуру и проверяют наличие масок, - передает РИА Новости.
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