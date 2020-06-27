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США могут выделить миллиарды долларов на «сдерживание России»

, 21:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

США могут выделить миллиарды долларов на «сдерживание России»
капитолий США, фото: pixabay.com

Проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год предполагает выделение почти $3,8 млрд на программу "Европейская инициатива сдерживания", направленную, по утверждению американских властей, на "сдерживание России".

Отмечается, что эти средства будут потрачены на стратегические морские перевозки, спутниковую связь, дозаправки, подводные и противолодочные боевые действия. Ещё $250 млн будут выделены на Инициативу по помощи Украине. При этом $50 млн могут быть использованы на поставки летального оружия.

Кроме того, по словам инициатора документа, председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Адама Смита, проект бюджета, как и предшествовавшие ему, "продлевает запрет на финансирование любой деятельности, которая признавала бы суверенитет Российской Федерации над Крымом", "продолжает ограничивать военное сотрудничество с Россией.

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