США могут выделить миллиарды долларов на «сдерживание России»

Проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год предполагает выделение почти $3,8 млрд на программу "Европейская инициатива сдерживания", направленную, по утверждению американских властей, на "сдерживание России".
Отмечается, что эти средства будут потрачены на стратегические морские перевозки, спутниковую связь, дозаправки, подводные и противолодочные боевые действия. Ещё $250 млн будут выделены на Инициативу по помощи Украине. При этом $50 млн могут быть использованы на поставки летального оружия.
Кроме того, по словам инициатора документа, председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Адама Смита, проект бюджета, как и предшествовавшие ему, "продлевает запрет на финансирование любой деятельности, которая признавала бы суверенитет Российской Федерации над Крымом", "продолжает ограничивать военное сотрудничество с Россией.
Ранее сообщалось, что главу ВМС США встревожили российские подлодки в Средиземном море.