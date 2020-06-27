КПРФ выдвинула Щапова кандидатом в губернаторы Иркутской области, а не Левченко

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27 июня 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Депутат Госдумы Михаил Щапов, фото: vk.com/shchapov_mikhail

КПРФ выдвинула депутата Госдумы Михаила Щапова кандидатом в губернаторы Иркутской области, а не бывшего главу региона коммуниста Сергея Левченко. На этой неделе Левченко направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить ему стать кандидатом на выборы главы региона и объяснил, почему он хочет избираться.

За выдвижение Щапова кандидатом в губернаторы Иркутской области сегодня единогласно проголосовали 67 делегатов внеочередной конференции Иркутского областного отделения КПРФ.

Щапов в случае победы назвал главной задачей на посту губернатора восстановление экономики региона. 44-летний Михаил Щапов более 10 лет служил в ФСБ, он подполковник. В сентябре 2016 года был избран депутатом Госдумы от КПРФ. Является членом комитета по бюджету и налогам и думской комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что администрация Кремля не комментирует обращение бывшего губернатора Иркутской области коммуниста Сергея Левченко к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой допустить его для участия в выборах главы региона.