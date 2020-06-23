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Песков не комментирует обращение Левченко к Путину по поводу выборов

, 07:15 [ «Аргументы Недели» ]

Песков не комментирует обращение Левченко к Путину по поводу выборов
Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что администрация Кремля не комментирует обращение бывшего губернатора Иркутской области коммуниста Сергея Левченко к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой допустить его для участия в выборах главы региона.

Выборы губернатора Иркутской области запланированы на 13 сентября 2020 года, в Единый день голосования.
Экс-глава региона направил письмо Владимиру Путину. В нем Левченко напомнил информацию о показателях социально-экономического развития Иркутской области с 2015 по 2019 год, в то время, когда он руководил регионом. По данным Левченко, в два раза был снижен государственный долг региона, более, чем в два раза выросли доходы областного бюджета, более, чем в 1,5 раза выросли инвестиции в основной капитал.

Экс-губернатор привел данные, что после его отставки произошел рост госдолга Иркутской области «обратно в 2 раза». По данным члена КПРФ, «в региональном бюджете 2020 года «дырка» в 20 миллиардов рублей из-за резкого падения собственных доходов области», - передает РБК.

«Вы также знаете обстоятельства моей отставки, произошедшей 12 декабря 2019 года», — написал Левченко.
Левченко ушел в отставку по собственному желанию 12 декабря 2019-го. Врио главы региона был назначен замглавы МЧС Игорь Кобзев.

ИЧ

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