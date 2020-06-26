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Путин пригласил Макрона посетить Россию с полноформатным визитом

, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]

Путин пригласил Макрона посетить Россию с полноформатным визитом
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона в Россию с визитом. Об этом стало известно в ходе разговора лидеров двух стран в режиме видеосвязи.

«Я хочу еще раз подтвердить свое приглашение президенту Франции, тебе, дорогой Эммануэль, посетить Россию с полноформатным визитом», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что сегодня «мы сталкиваемся с новыми угрозами, одна из них – это коронавирусная инфекция», из-за чего не получается провести очные встречи.

«Я знаю твой настрой на то, чтобы организовать совместную работу по очень многим из этих направлений. Мы всячески будем поддерживать твои предложения», – сказа Путин.

ДВа

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