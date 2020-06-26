Замглавы МИД назвал задачу-максимум в консультациях России и США

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26 июня 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia/via Globallookpress.com

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в пятницу назвал задачу-максимум в рамках следующего этапа консультаций с Соединенными Штатами Америки по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

По словам дипломата, задачей-максимум в ходе консультаций является достижение прогресса хотя бы по ряду аспектов, которые разделяют в настоящий момент США и Россию.

Сергей Рябков заметил, что в процессе обмена мнениями со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли необходимо определить последовательность дальнейших шагов с учетом приоритетов обеих стран.