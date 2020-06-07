Захарова считает, что беспорядки в США - последствие идей, которые они «внедряли в мировое сознание»

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7 июня 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Мария Захарова, сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала массовые беспорядки, которые несколько дней проходят в американских городах. По ее словам, США столкнулись с последствиями идей и тезисов, которые продвигают по всему миру.

«То, что сейчас творится и в Европе, и в Соединенных Штатах – это ответ на ваш вопрос: они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя», - высказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Захарова отметила, что они продвигали «возможность дестабилизации обстановки и возможность игры на внутренних противоречиях». По ее словам, все то, что они «внедряли в мировое сознание, сейчас пожинают сами».

Ранее Пушков резко отреагировал на заявление экс-посла США о «маленьких зеленых человечках» из РФ.