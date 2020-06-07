Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Захарова считает, что беспорядки в США - последствие идей, которые они «внедряли в мировое сознание»

, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова считает, что беспорядки в США - последствие идей, которые они «внедряли в мировое сознание»
фото: Мария Захарова, сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала массовые беспорядки, которые несколько дней проходят в американских городах. По ее словам, США столкнулись с последствиями идей и тезисов, которые продвигают по всему миру.

«То, что сейчас творится и в Европе, и в Соединенных Штатах – это ответ на ваш вопрос: они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя», - высказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Захарова отметила, что они продвигали «возможность дестабилизации обстановки и возможность игры на внутренних противоречиях». По ее словам, все то, что они «внедряли в мировое сознание, сейчас пожинают сами».

Ранее Пушков резко отреагировал на заявление экс-посла США о «маленьких зеленых человечках» из РФ. 

БА

В мире

Экс-министр юстиции Украины заявила, что Зеленский обманул своих избирателей

Экс-министр юстиции Украины заявила, что Зеленский обманул своих избирателей

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что кадровая политика президента Владимира Зеленского говорит о том, что он обманул своих избирателей, обещая избавляться от чиновников старой команды.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью