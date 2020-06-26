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В Кремле назвали примерную дату обращения Путина

, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Кремле назвали примерную дату обращения Путина
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин может обратиться к россиянам перед голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил в пятницу, 26 июня, пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В понедельник не выступит, но перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также будет перед днем голосования обращение», - уточнил он.

Песков отметил, что Путин, возможно, обратится к народу 30 июня. Он добавил, что перед голосованием по поправкам к Конституции режима тишины не будет: «Здесь другая абсолютно специфика - не конкурентное голосование».

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БА

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