Центризбирком сообщает о DDoS-атаке на свой сайт

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26 июня 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

программирование, pixabay.com

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации днем в пятницу, 26 июня, сообщила о DDoS-атаке на свой сайт. Сотрудники ЦИК подчеркнули, что она проводится в настоящий момент.

Информация о DDoS-атаке на сайт опубликована в telegram-канале Центризбиркома.

Напомним, ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что получил сообщение о вероятности проведения атаки на портал – до 240 тысяч запросов в секунду. По его словам, у кого-то есть твердое желание проверить систему на прочность.