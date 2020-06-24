На заседании облдумы в Саратове подрались депутаты двух партий

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24 июня 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: кулак, pixabay.com

Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») прокомментировал конфликт, который произошел в региональном парламенте между депутатом КПРФ Николаем Бондаренко и ЕР Анатолием Ципящуком. Парламентарии не только устроили драку, но и поливали друг друга водой, сообщает kp.ru.

«Ситуация вопиющая. Коллеги от КПРФ уже не первый месяц намеренно срывают заседания рабочих групп, комитетов и заседаний думы. Они постоянно оскорбляли представителей других партий, грубо нарушали регламент и провоцировали скандалы. Особенно в этом отличился блогер Николай Бондаренко, который становился зачинщиком скандалов», - высказал он.

Воробьев отметил, что депутат снимает все на камеру и выкладывает небольшие фрагменты у себя на YouTube-канале, представляя себя защитником интересов людей. Отмечается, что в среду, 24 июня, Бондаренко подошел к Ципящуку и начал трясти телефоном перед лицом, на что тот кинул в него бутылкой с водой.

«Сегодняшний конфликт начался на фоне обсуждения кандидатур тех, кому будет вручена почетная грамота Саратовской областной думе. На заседании комитета коммунисты выдвигали свою кандидатуру — Максима Алимова, который является сыном депутата Госдумы РФ Ольги Алимовой (КПРФ). Большинство членов комитета решили, что награждать родственника депутата — нелогично и нечестно», - пояснил он.