Депутаты выясняли у кого ориентация круче прямо на заседание Заксобрания

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16 октября 2019, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Горячие, однако, в Ульяновске депутаты законодательного собрания, ой горячие! Спор о том, кто же из них принадлежит к сексуальным меньшинствам едва не перенос в настоящую драку. Буйных народных избранников практически разнимали коллеги, всеми силами старающиеся не допустить превращение заседания комитета по ЖКХ в третьесортный боевичек с мордобоем.

Конфликт у депутатов давний, не поделил мужики портфель, а вот нынешняя ссора началась со слов Андрея Седова: «Я вам не милый. И вообще, в отличие от вас я не являюсь представителем нетрадиционной ориентации!» Эта привела Айрата Гибатдинова в бешенство. Он метнулся к обидчику с кулаками, но подоспевшим коллегам удалось разнять двух здоровых и крепких мужиков. Боя в духе Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора не случилось, пишут 73online.ru.