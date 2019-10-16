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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Депутаты выясняли у кого ориентация круче прямо на заседание Заксобрания

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты выясняли у кого ориентация круче прямо на заседание Заксобрания

Горячие, однако, в Ульяновске депутаты законодательного собрания, ой горячие! Спор о том, кто же из них принадлежит к сексуальным меньшинствам едва не перенос в настоящую драку. Буйных народных избранников практически разнимали коллеги, всеми силами старающиеся не допустить превращение заседания комитета по ЖКХ в третьесортный боевичек с мордобоем.

Конфликт у депутатов давний, не поделил мужики портфель, а вот нынешняя ссора началась со слов Андрея Седова: «Я вам не милый. И вообще, в отличие от вас я не являюсь представителем нетрадиционной ориентации!» Эта привела Айрата Гибатдинова в бешенство. Он метнулся к обидчику с кулаками, но подоспевшим коллегам удалось разнять двух здоровых и крепких мужиков. Боя в духе Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора не случилось, пишут 73online.ru.

БИ

//картина дня

В мире

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнить часть минских соглашений после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства. Пророчество Нечая приведено в заметке, которая появилась в отечественной блогосфере.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства…

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