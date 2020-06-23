Захар Прилепин пойдет на выборы в Законодательное Собрание Челябинской области

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23 июня 2020, 22:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Николай Новичков, секретарь Центрального комитета партии «За правду». Фото Олега Каргаполова

Известный писатель возглавит список партии «За правду» на выборах в Законодательное Собрание региона, которые состоятся 13 сентября 2020 года.

Об этом рассказал сегодня, 23 июня Николай Новичков, секретарь Центрального комитета партии, в медиахолдинге «Гранада Пресс». Вместе с лидером партии они побывали в Челябинске.

«Мы участвуем в восьми избирательных кампаниях страны, приходится очень много ездить, — сказал Николай Новичков. — Челябинск производит самые благоприятные впечатления, это касается не только города, но и регионального отделения партии. На общем собрании мы выдвинули кандидатов в депутаты Заксобрания. Все тройки нашей партии в других регионах возглавляет Захар Прилепин, в тройку также вошли член политсовета Дмитрий Довженко и председатель регионального отделения Дмитрий Довбня. Мы рассчитываем на хороший результат, формирование фракции партии и влияние на политику в Челябинской области».