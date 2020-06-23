Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Россию с двухдневным визитом

Аргументы Недели → Политика 13+

23 июня 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Сербии Александр Вучич. Фото: kremlin.ru

24 июня президент Сербии будет присутствовать на параде на Красной площади, приуроченном к 75-летию Великой Победы во Второй мировой войне.

В ходе поездки Александр Вучич встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, одной из основных тем встречи, по некоторым данным, станет косовский вопрос.

Также сообщается, что после встречи с российским лидером Вучич отправится в США, где примет участие в переговорах с лидером косовских сепаратистов Хашимом Тачи. Эта встреча организуется при посредничестве американской стороны.