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Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Россию с двухдневным визитом

, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Россию с двухдневным визитом
Президент Сербии Александр Вучич. Фото: kremlin.ru

24 июня президент Сербии будет присутствовать на параде на Красной площади, приуроченном к 75-летию Великой Победы во Второй мировой войне.

В ходе поездки Александр Вучич встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, одной из основных тем встречи, по некоторым данным, станет косовский вопрос.

Также сообщается, что после встречи с российским лидером Вучич отправится в США, где примет участие в переговорах с лидером косовских сепаратистов Хашимом Тачи. Эта встреча организуется при посредничестве американской стороны.

ДВа

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