Кадыров назвал причину, почему Путин не может покинуть свой пост

Аргументы Недели → Политика 13+

22 июня 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Рамзан Кадыров, Kremlin Pool/globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил, почему президенту РФ Владимиру Путину нельзя уходить со своего поста. По его словам, он не видит пока человека, которого можно назвать преемником президента.

«Я убежден, что для сохранения суверенитета страны, ее могущества и целостности, защиту ее безопасности от внешних и внутренних угроз, для роста международного авторитета и дальнейшего всестороннего развития России Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок», - высказал он.

Кадыров отметил, что сейчас заводить разговоры о преемнике Путина неуместно. Он добавил, что действующий президент Владимир Путин – «настоящий патриот и верный сын России».

Ранее Владимир Путин заявил, что не исключает возможности участия в выборах на пост главы государства.