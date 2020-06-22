На 40-й сессии ЗСК будет рассмотрено порядка 30 вопросов

Аргументы Недели → Политика 13+

22 июня 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание, на котором депутаты рассмотрели вопросы очередной 40-й сессии кубанского парламента. В проект повестки предстоящего пленарного заседания внесено порядка 30 вопросов.



Среди них проект закона «О внесении изменений в статьи 27 и 28 Закона Краснодарского края «О местном самоуправлении в Краснодарском крае». Им предлагается установить в качестве гарантии сохранение места работы (должности) депутату представительного органа муниципального образования, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе: продолжительность гарантированного периода — не менее двух и не более шести рабочих дней в месяц. Также предлагается изменить срок (с шести месяцев на один год), в течение которого должны быть проведены выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования.



— Этим решением мы даем больше времени людям, претендующим на руководящие должности в новом муниципалитете, проявить себя, а избирателям увидеть их в деле и сделать обоснованный выбор, – сказал Юрий Бурлачко, комментируя документ.



Изменения планируется внести в статью 8 Закона «Об организации транспортного обслуживания населения легковыми такси в Краснодарском крае». Данные корректировки потребовались потому, что в соответствии с действующим законодательством автомобиль, используемый в качестве легкового такси, должен быть не ниже второго экологического класса. Но сейчас перевозчики часто используют в качестве легкового такси автомобили, оснащенные электрическими двигателями, в паспортах которых экологический класс не указывается. В связи с этим перевозчики не могут получить разрешение на осуществление деятельности. Проектом закона предлагается предусмотреть возможность использования транспортного средства, оснащенного электрическим двигателем, в качестве легкового такси.



— Благодаря этим изменениям мы расширим возможности ведения бизнеса в данном секторе. Как показала жизнь, в период введения ограничительных мероприятий в ходе борьбы с пандемией коронавируса услуги такси были весьма востребованы населением. Оперативное реагирование на запросы общества – приоритет в нашей работе, – подчеркнул Юрий Бурлачко.



Во втором чтении будут рассматриваться изменения в краевой закон «Об административных правонарушениях» в части установления ответственности за нарушение порядка организации деятельности приютов для животных, деятельности по оказанию помощи питомцам, оказавшихся без владельцев. Законопроект в первом чтении был принят на мартовской сессии.



Также депутаты ЗСК планируют включить в повестку сессии вопрос о внесении изменения в Закон «О Контрольно-счетной палате Краснодарского края». Законопроектом предлагается дополнить действующий закон статьей 252 «Ведомственные награды и знаки отличия Контрольно-счетной палаты» по аналогии с нормами соответствующего Федерального закона.



Кроме этого, на предстоящей сессии предполагается утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края за 2019 год, рассмотреть корректировки государственных программ «Развитие здравоохранения», «Развитие сети автомобильных дорог», «Казачество Кубани» и другие вопросы.