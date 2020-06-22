Человек, которому не все равно

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22 июня 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сергей Фетисов с главой Краснодара Евгением Первышовым

Активная гражданская позиция — для кого-то это всего лишь часто употребляемая фраза, а для других — образ жизни. Вторых меньше. Тем ценнее поддержка каждого из них. Ведь именно люди, которым важно и интересно сознавать себя участниками большого и благого дела, способны менять к лучшему нашу действительность.

Биография Сергея Фетисова типична для людей, которые сделали себя сами: труд и упорство в достижении цели. Родился в 1983 году в станице Новобейсугской Выселковского района. После школы поступил в КубГУ, на факультет прикладной математики. В 2006 году получил квалификацию «экономист-математик». Затем — второе высшее образование по специальности «юриспруденция» в Адыгейском госуниверситете. Кандидат экономических наук.

Уже по перечню специальностей можно судить о разносторонности натуры Сергея Фетисова. Но учеба в вузах и занятия наукой — это лишь часть его жизни. Фетисов увлекается историей, геополитикой, активно занимается спортом.

Сумел реализоваться и в бизнесе. За полтора десятка лет Сергей Дмитриевич успел поработать в банковской и финансовой сферах, руководителем в сфере оптово-розничной торговли такого крупного предприятия, как ЗАО фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева».

Сегодня Сергей Фетисов является социальным предпринимателем.

Осуществляет свою деятельность в отраслях: оптово-розничной торговли продуктами фермерского (натурального) производства сеновязального шпагата из полипропилена, различных полимерных изделий, а также биоразлагаемой пленки, глубокая переработка пластика полного цикла.

— Всю свою жизнь я занимаюсь тем, что мне интересно. Наверное, в этом и состоит секрет успеха любого дела,— читает Сергей Фетисов. — Например, как и любого здравомыслящего человека, меня волнуют экологические проблемы. В какой-то момент пришла идея, как снизить влияние человека на окружающую среду и создать эффективный бизнес. Мы занялись производством биоразлагаемой пленки, которая завоевывает популярность у таких же здравомыслящих людей в сельском хозяйстве. Это несомненное ноу-хау для нашей страны и Кубани, и я очень город, что занимаюсь таким важным делом, как продвижением новой философии отношения к окружающей среде.

— На сегодняшний момент наша компания единственная на Кубани, которая производит такое важное сырье для сельского хозяйства, как сеновязальный шпагат. Потребность в нашей продукции очень большая не только в крае — работаем по всей России и на страны СНГ. Это два первых проекта. Еще один являет собой смесь экологического, сельскохозяйственного направления и поддержки отечественного производителя. Под брендом «Истории фермера» мы выпускаем и реализуем продукты питания, планируем выпуски экологически чистой косметики, бытовой химии и одежды из органических тканей (лен, крапива, шелк). Естественно, в качестве сырья мы стараемся использовать только кубанскую продукцию,— комментирует Сергей Фетисов.

— Вообще, отношение к сельскому хозяйству у меня, можно сказать, в крови,— рассказывает Сергей Фетисов. — Родители более 35 лет являются тружениками сельского хозяйства, старший двоюродный брат — селекционер по пшенице, младший — агроном. Поэтому определенного рода сельскохозяйственная направленность в бизнесе не случайна.

Но даже бизнес, наука и спорт не ограничивают круг интересов Сергея Фетисова. Он активно занимается общественными проектами, которые сам разрабатывает, финансирует, продвигает и масштабирует до федерального уровня. На сегодняшний момент Сергей Фетисов является основателем и президентом региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация воркаута Краснодарского края», «Федерация спортивной гимнастики г. Краснодара» и федерального проекта «Зарядка РФ». Помимо активной пропаганды спорта, Сергей Фетисов — организатор благотворительного проекта «Подари внимание», который направлен на помощь социально незащищенным и многодетным семьям, людям старшего возраста, ветеранам, поддержку спортсменов.

— Любой социальный проект, за который я брался, всегда сопровождался вопросом со стороны людей «Зачем тебе это надо?». Ответ прост: мне не всё равно, в какой стране я живу. Возможно, это звучит патетически, но для меня участие в общественной жизни абсолютно естественно. У меня трое детей, и я хочу, чтобы они жили в России — комфортной, безопасной, сильной стране и имели возможности для самореализации. А это возможно только в том случае, если мы не будем замыкаться в своих повседневных заботах, а посмотрим на мир шире, захотим и сделаем его лучше,— объясняет Сергей Фетисов. — Например, проект «Воркаут Кубань» в моей жизни появился, можно сказать, спонтанно. Сейчас я понимаю, что всё произошло так, как и должно было быть,— в тот момент всё сошлось в одной точке.

История одного из самых успешных региональных проектов, благодаря которому появилась лучшая в России федерация по воркауту, а кубанские спортсмены котируются на мировом уровне, действительно началась нестандартно.

Прогуливаясь с сыном по улице Красной, Сергей Фетисов увидел, как ребята разбирают уличную переносную площадку после занятий воркаутом. Уже миновав их, Сергей вернулся и предложил помощь. Не в демонтаже оборудования, а в создании постоянного места для занятий воркаутом. Ребята посмотрели на молодого подтянутого мужчину и попросили «гулять мимо». Потом выяснилось, что им уже не раз поступали предложения о помощи, но потом «помощники» быстро исчезали.

Сергей Фетисов оставил ребятам свои контакты и попросил связаться с ним на следующий день. А придя домой, сел за стол и за одну ночь написал концепцию развития социального проекта «Воркаут Кубань» на три года вперед. На следующий день ребята пришли в назначенное время и поняли, что на это раз они действительно интересны.

Организационные способности Фетисова в совокупности с кипучей энергией и четким планом действий дали свои плоды. На уровне власти поняли важность проекта, который ориентирован на подростков и молодых людей, и стали помогать. В основном организационно. Затраты же на создание и развитие воркаута на Кубани взял на себя Фетисов.

— В Сочи и Краснодаре мы организовали четыре большие площадки для занятий воркаутом,— рассказывает Сергей Фетисов. — Приятно, что на их открытие приезжали знаменитые спортсмены, главы городов, общественники. Но самое важно, что эти площадки постоянно заняты ребятами.

Мы пошли дальше и в краевом центре открыли большой воркаут-зал «Scala Gym анти-фитнес», а параллельно организовали секцию по спортивной гимнастике для мальчиков от пяти лет. Я знаю, как это важно. В детстве занимался спортивной гимнастикой, но так как жил в маленькой станице, где не было тренера, который бы мне объяснял, как и что делать, то не добился больших высот в спорте. С другой стороны, память о своих трудностях позволяет понимать сегодняшних детей и помочь им. На данный момент в нашу федерацию воркаута входит более полутора тысяч человек,— говорит Сергей Дмитриевич.

Из этого проекта вполне логично вырос другой, еще более масштабный,— «Зарядка РФ». Рассудив, что спорт необходим всем, Сергей Фетисов решил дать возможность приобщиться к физической культуре как можно большему количеству людей. Началось с городской зарядки. Сначала до людей через всевозможные средства коммуникации доносили информацию о том, что в субботу в 09:00 в парках города будет проходить массовая зарядка. Раз от разу число желающих поучаствовать в этом мероприятии росло. Власти Краснодара пошли навстречу общественникам, помогли информационно и организационно, и в один из выходных дней на главной площади краевой столицы утреннюю зарядку делали пятьсот человек.

— После этого нам стали звонить и писать из других регионов с просьбой провести зарядку у них. Мы никому не отказываем. Я точно знаю, что человек изначально ориентирован на созидание и общение. Просто порой у людей нет возможности для того, чтобы проявить свои лучшие стороны. Стать добрее, активнее, позитивнее. Если я могу им в этом помочь, тогда я не имею никакого права этого не делать. А еще меня привлекает сложность задачи. Ведь по складу ума я математик, а это навсегда. Математики не терпят нерешенных задач. Пока не будет найден правильный ответ, нет более целеустремленного человека, чем математик. И чем сложнее решение, тем интереснее процесс поиска ответа и сильнее эмоции, когда справился с задачей. Каждый раз, когда вижу, что мне удалось добиться запланированного результата, а часто и превзойти его, я наполняюсь таким позитивом, что понимаю: игра стоила свеч. И хочется повторить это мгновение. Значит, надо работать дальше,— делится Сергей Фетисов. — Я очень надеюсь на то, что однажды мой опыт пригодится не только городу Краснодару, но и Кубани и всей России. Чтобы я послужил своей Родине. Потому что мне не всё равно.

Биография

Сергей Дмитриевич Фетисов

Родился 5 октября 1983 года в станице Новобейсугской Выселковского района Краснодарского края.

Образование: Кубанский государственный университет, квалификация «экономист-математик»; Адыгейский государственный университет, специальность «юриспруденция». Кандидат экономических наук.

Карьера: имеет большой опыт работы в банковской и финансовой сфере, оптово-розничной торговле. Социальный предприниматель.

Общественная жизнь: основатель и президент региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация воркаута Краснодарского края», «Федерация спортивной гимнастики г. Краснодара» и федерального проекта «Зарядка РФ». Организатор благотворительного проекта «Подари внимание». Депутат Ахтырского городского поселения Абинского района Краснодарского края, а также председатель комитета Совета молодых депутатов Краснодарского края по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий. Активно участвует в развитии Ассоциации общественных организаций «Кубанский союз молодежи» в качестве председателя совета наставников.

Член партии «Единая Россия» с 2003 года.

Женат, воспитывает троих детей.