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В Кремле прокомментировали информацию о «запретах» отменять парады Победы

, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали информацию о «запретах» отменять парады Победы
Фото: парад Победы, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, запрещают ли губернатором отменять проведение парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории своих регионов.

«Я не знаю, откуда [в СМИ] это могли взять», - высказал он.

При этом Пескова спросили, чем парад отличается от праздничного шествия. На что пресс-секретарь призвал обратиться к губернаторам, поскольку «это не вопрос к Кремлю».

Известно, что в СМИ появилась публикация о том, что губернаторам якобы запретили отменять парады Победы. Однако на территории России несколько регионов уже отказались от проведения торжественного мероприятия из-за распространения нового коронавируса.

Напомним, что парады в честь 75-летия Победы в ВОВ пройдут 24 июня в 28 городах России.

БА

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