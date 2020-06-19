Российские истребители перехватили бомбардировщики ВВС США над Охотским морем

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19 июня 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: истребитель Су-35, сайт Минобороны РФ

В Национальном Центре управления обороной РФ (НЦУО) сообщили, что российские истребители Восточного военного округа (ВВО) подняли в воздух для перехвата бомбардировщиков ВВС США над Охотским морем.

«19 июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа над нейтральными водами Охотского моря была обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США. На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что для перехвата в воздух были подняты истребили Су-30, Су-35 и МиГ-31. При этом нарушения государственной границы России допущено не было. Полеты самолетов РФ выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, добавили в НЦУО.