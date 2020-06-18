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Алексей Пушков прокомментировал заявление о «страдавших от расизма» латышах в СССР

, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков прокомментировал заявление о «страдавших от расизма» латышах в СССР
фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Слова премьера Латвии Кришьяниса Кариньша о том, что в СССР положение латышей было схожим с положением чернокожих в США сейчас, "не лезут ни в какие ворота". Так считает сенатор Алексей Пушков.

"Когда Мартин Лютер Кинг поднимал черные массы в США на борьбу за гражданские права, латыши, как и другие прибалты, имели гораздо более высокий уровень жизни, чем русские. И не только из-за собственных качеств, а прежде всего из-за обьемных финансовых вливаний со стороны центра и упорного промышленного развития этих республик", - написал сенатор в Telegram-канале.

"Приезжие из СССР относились к латышам с уважением: не помню ни одного заметного этнического конфликта в Юрмале или Риге. Если весь «расизм» состоял в той фразе, которую какой-то кретин якобы сказал будущему премьеру Латвии на Центральном рынке, то это не расизм, а случай частного идиотизма. Изображать жизнь в Латвии в таком свете – чистая спекуляция", – отметил Пушков.

Премьер-министр Латвии хочет выразить солидарность с расовым бунтом в США и прослыть политкорректным и "своим" в глазах западных либералов, но главное - Россию лягнуть, заявил российский сенатор.

НС

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