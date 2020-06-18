Премьер-министр Латвии: Латыши могут понять недовольство чернокожих в США

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18 июня 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, фото: globallookpress.com, © Zheng Huansong

Латыши могут хорошо понять недовольство чернокожих американцев. Во время советской оккупации жители Латвии подвергались дискриминации. Такое мнение высказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Мы, как латыши, фактически можем понять, каково это, когда человеку что-то запрещают, основываясь на цвет кожи. Нас не дискриминировали из-за тона кожи, но во время советской оккупации мы тоже пережили страшные вещи. В середины 90-х мне самому пришлось услышать на центральном рынке неприятные вещи. Ко мне обратился г-н средних лет на русском языке. Я ответил. Но он не мог понять, почему я смешно говорю на русском языке. В конце концов он понял, что я иностранец и сказал, что, мол, в тот раз мы не успели всех вас расстрелять, но в этот раз успеем. Я никогда и ничего подобного не переживал за всю жизнь», сказал премьер-министр Латвии.

Не все латвийцы отнеслись с «пониманием» к г-ну Кариньшу.

Латвийский публицист Алла Березовская: «Хватить врать, американский сказочник! Лучше бы вспомнил те времена, когда немецкие бароны латышам запрещали в городе появляться, как приходилось им низко кланяться и шапки снимать. Вспомнил бы, кто их освободил, кто отправил на учебу в Академии Императорской России, откуда потом вышел весь цвет латышской культуры. В советское время титульные граждане занимали ведущие должности в Латвии. Действовали латышские детские сады, школы, вузы! И никому в голову не приходило запрещать детям учиться на латышском языке! Проводились праздники песни, где десятки латышских хоров в едином порыве пели патриотические советские песни и гимны… Сегодня нелатышское население страны имеет только одно право – платить налоги на содержание вот заезжих балаболов. Под запретом русское образование, людей штрафуют за русский язык, за русские надписи. Да нынешним чернокожим Америки такая дискриминация и не снилась! Молчал бы лучше про дискриминацию! Не знаю, что точно ему в 90-е наговорил мужик на рынке, но уж точно не наложил на него штраф…»