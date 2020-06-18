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Российских послов вызвали в МИД прибалтийских стран

, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

Российских послов вызвали в МИД прибалтийских стран
подписание пакта Молотова-Риббентропа, фото: Russian Look

МИД Эстонии вызвал посла России Александра Петрова. Основание: рассмотрение Госдумой законопроекта, которым отзывается осуждение пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к нему.

«Мы выражаем неудовлетворенность рассматриваемым в Государственной Думе законопроектом. Международное сообщество неоднократно и решительно осудило пакт Молотова-Риббентропа», - заявил глава МИД Урмас Рейнсалу. Такие же дипломатические демарши предприняли министерства иностранных дел Латвии и Литвы.

В Москве рассекретили документы, в которых указаны подробности о заключении пакта Молотова-Риббентропа. Сборник архивной документации выставили в Доме Российского исторического общества в столице.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил отменить решение съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении пакта Молотова-Риббентропа. Он считает, что  это постановление «не соответствует принципам исторической справедливости», и было принято в «условиях нарастающей политической нестабильности» и при давлении «внешних сил». Известно, что инициативу Госдумы поддержали 38 ученых, общественных деятелей и офицеров, направивших Журавлеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину открытое письмо.

НС

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