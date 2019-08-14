В Москве раскрыли новые факты о пакте Молотова — Риббентропа

В Москве рассекретили документы, в которых указаны подробности о заключении пакта Молотова-Риббентропа. Сборник архивной документации выставили в Доме Российского исторического общества в столице.

Согласно рассекреченным бумагам, инициатором выступала гитлеровская Германия, а руководству Советского Союза пришлось подписать документы, передаёт РИА Новости. «В прочный мир с агрессором, конечно, руководство нашей страны не верило», - отмечает председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Также в документах сказано, что Третий Рейх при составлении пакта разграничивал сферы влияния Германии и СССР.