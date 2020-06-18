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Политолог прокомментировал заявление президента киевского «Динамо» о «войне с Россией»

, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Политолог прокомментировал заявление президента киевского «Динамо» о «войне с Россией»
флаг Украины, фото: pixabay.com

Политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса о "войне с Россией". Он отметил, что на власти Украины довольно своеобразно стремятся к миру.

Суркис ранее объяснил, почему у него нет никаких политических взглядов. "Войну надо прекратить. Против кого воюем? Мы воюем против России. … Если мы уберем российских, может быть, это не сама армия, а наемников, то нам будет проще вернуть наши земли", – заявил он.

Комментируя это заявление, Дудчак отметил, что Суркис так сказал потому, "что этого требуют правила поведения с украинскими СМИ. Если бы он сказал, что Украина ведет войну со своим народом, то уже отряды радикалов, которых "не замечает" министерство внутренних дел, отправились бы к Суркису в офис или домой с факелами и стали бы там что-то выкрикивать".

Украинцы очень хотят остановить войну, народ за мир. "Но официальная власть видит его своеобразно: они – за мир, но только после того, как всех поубивают. Такое вот "стремление" к миру", – резюмировал Александр Дудчак.

НС

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