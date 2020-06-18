Зюганов призвал ЦИК не примененять электронное голосование по поправкам в Конституцию

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову не допустить применение электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ. Зюганов написал Памфиловой письмо "от лица миллионов граждан России - избирателей КПРФ".
Политик заявил о принципиальной позиции партии "о недопустимости применения на выборах в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также на референдуме и в ходе общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ", дистанционного электронного голосования и голосования по почте.
Зюганов призвал Памфилову "принять исчерпывающие меры, направленные на неукоснительное соблюдение в России фундаментальных демократических принципов, в особенности возможности осуществления заинтересованными участниками избирательного процесса достоверного контроля за всеми этапами и аспектами проведения выборов, ограниченного исключительно тайной голосования".
Президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к россиянам за день или два до основного дня голосования по поправкам в Конституцию