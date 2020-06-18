Зюганов призвал ЦИК не примененять электронное голосование по поправкам в Конституцию

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18 июня 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Геннадий Зюганов, фото: Russian State Duma, globallookpress.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову не допустить применение электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ. Зюганов написал Памфиловой письмо "от лица миллионов граждан России - избирателей КПРФ".

Политик заявил о принципиальной позиции партии "о недопустимости применения на выборах в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также на референдуме и в ходе общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ", дистанционного электронного голосования и голосования по почте.

Зюганов призвал Памфилову "принять исчерпывающие меры, направленные на неукоснительное соблюдение в России фундаментальных демократических принципов, в особенности возможности осуществления заинтересованными участниками избирательного процесса достоверного контроля за всеми этапами и аспектами проведения выборов, ограниченного исключительно тайной голосования".

Президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к россиянам за день или два до основного дня голосования по поправкам в Конституцию